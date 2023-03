A Berlino il topless in piscina autorizzato come simbolo della parità di genere

MeteoWeb

E’ ufficiale, le donne a Berlino potranno stare in topless nelle piscine pubbliche della capitale tedesca. Per arrivare al via libera al topless, è stata pronunciata una regolare sentenza. L’obbligo del bikini è venuto, infatti, meno nelle aree pubbliche grazie a una denuncia di una donna. La giovane ha invocato il diritto a esprimersi nel segno della parità di genere.

Difatti gli uomini hanno solo gli slip, le donne sono obbligate ad indossare il reggiseno nelle piscine pubbliche? Il giudice ha dato ragione alla querelante autorizzandole anche il “diritto alla tintarella integrale“. A tal proposito, si è pronunciato a favore del topless nelle piscine pubbliche il “Senato di Berlino per la giustizia, la diversità e l’anti-discriminazione“.

La modifica del regolamento delle piscine a Berlino

Immediatamente, la Berliner Baederbetriebe, che gestisce le piscine pubbliche della città, ha deciso immediatamente di rendere pubblica la nuova regola. In realtà, poteva attendere nella modifica del regolamento, ma i tedeschi sanno essere precisi.

Il capo del difensore civico Doris Liebscher ha affermato: “L’ufficio del difensore civico accoglie con grande favore la decisione della Baederbetriebe, perché stabilisce pari diritti per tutti i berlinesi, siano essi maschi, femmine o non binari, e perché crea anche certezza giuridica per il personale della Baederbetriebe.”