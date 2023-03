Accadde oggi: il 25 marzo 1957 nasceva la Comunità economica europea (CEE)

MeteoWeb

Con il Trattato di Roma del 25 marzo 1957, nasceva la Comunità Economica Europea (CEE). L’intesa inizialmente riguardava 6 paesi (Francia, Italia, Belgio, Repubblica Federale Tedesca, Olanda, Lussemburgo): per mezzo della rimozione di alcune barriere doganali, è stato attuato il primo esperimento di mercato comune europeo.

In seguito il Trattato di Maastricht del 1992 ne ha disposto la trasformazione in Comunità Europea (CE): con l’adozione del Trattato di Lisbona il 1º dicembre 2009, formalmente, non esiste più, essendo stata assorbita dall’Unione Europea.