Accadde oggi: nel 1999 la tragedia del Monte Bianco

MeteoWeb

Il 24 marzo 1999 un camion prende fuoco all’interno del tunnel del Monte Bianco. Si scatena un incendio che causa 39 morti, di cui 13 italiani, sei dei quali valdostani e 18 francesi, 2 belgi, un inglese, un lussemburghese, un olandese, uno sloveno, un croato, un tedesco. Tra le vittime anche Pierlucio Tinazzi, soprannominato Spadino per la sua piccola statura, un addetto alla sicurezza della società italiana del traforo. In sella alla sua moto rientrò nel tunnel per ben 5 volte riuscendo a portare fuori 10 persone, ma nel corso del quinto tentativo, non riuscì ad uscire dal traforo e si rifugiò, con il camionista francese ferito che stava cercando di soccorrere, all’interno di una cella di sicurezza in cui però perdettero la vita entrambi.

La Presidenza della Repubblica ha conferito a Spadino, nel 2000, la medaglia d’oro al valor civile. In suo ricordo ogni anno si svolge il Memorial Spadino in occasione del quale si radunano davanti al traforo migliaia di motociclisti di tutta Europa non solo per ricordare Spadino ma anche per sensibilizzare le istituzioni sul tema della sicurezza stradale. Sulla spinta di quella tragedia verrà emanata la Direttiva europea sulla sicurezza delle gallerie stradali.