Acqua, Pichetto: “pieno sostegno dell’Italia alla Tunisia”

L’Italia sostiene con forza la Tunisia anche nei settori dell’ambiente, a partire dal tema dell’acqua. Così il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, nel corso di un incontro con il Ministro dell’Agricoltura, Acqua e Pesca della Tunisia, Abdelmonaem Belaati, a margine della Conferenza sull’Acqua delle Nazioni Unite in corso a New York. Più in particolare, sulla cooperazione nel settore del clima e dell’ambiente, il Ministro Pichetto si è detto pronto a sostenere la Tunisia nelle sfide molto difficili che è chiamata a fronteggiare, anche come parte dello stesso ecosistema del Mediterraneo.

Pichetto, inoltre, ha dato la disponibilità del suo dicastero a definire un nuovo memorandum di intesa in tema di sviluppo sostenibile, che potrà dare continuità e rafforzare la cooperazione tecnica nel settore ambientale. Si tratta di una cooperazione – spiega una nota del Ministero – che potrà ora svolgersi anche attraverso lo strumento dell’Alleanza contro la siccità (IDRA) alla quale proprio oggi a New York l’Italia ha aderito e della quale fa parte la stessa Tunisia.