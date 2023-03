Clima: l’Africa rimarrà povera a meno che non usi più energia, compresi i combustibili fossili

MeteoWeb

La transizione energetica è diventata uno dei punti fissi dell’agenda dei Paesi, soprattutto del mondo occidentale, nella lotta ai cambiamenti climatici. Il mantra è abbandonare i combustibili fossili, alla base della crescita economica che ci ha portato al benessere dei giorni nostri, a favore delle fonti di energia rinnovabile. Ma questa transizione non è così semplice, perché si porta dietro grosse problematiche legate all’inaffidabilità delle fonti rinnovabili, alla necessità di estrarre enormi quantità di minerali per produrre pannelli solari, batterie o pale eoliche e allo smaltimento dei rifiuti una volta che tali dispositivi avranno completato il loro ciclo di vita. Senza parlare, poi, dei costi economici e sociali che una simile transizione comporta.

Ma per le aree più povere del mondo, la transizione energetica è ancora più complicata. È il caso dell’Africa. Nel mondo ricco, la grande sfida energetica è come rendere la fornitura più pulita. In Africa, il problema è come generare più energia e difficilmente la soluzione può essere quella delle fonti rinnovabili. Il consumo medio pro capite nell’Africa sub-sahariana, Sudafrica escluso, è di soli 185 chilowattora (kWh) all’anno, rispetto ai circa 6.500 kWh in Europa e ai 12.700 kWh in America. Un frigorifero americano utilizza più elettricità di una tipica persona africana. Il basso consumo di energia è una conseguenza della povertà; ma ne è anche causa. Se l’Africa vuole diventare più ricca, dovrà utilizzare molta più energia, compresi i combustibili fossili. Eppure gli sforzi dell’Africa in questa direzione la mettono in rotta di collisione con i Paesi ricchi.

L’Africa, i combustibili fossili e le rinnovabili

A dire il vero, le tecnologie per l’energia pulita sono un’enorme opportunità per il continente. Sono già le principali fonti di energia per 22 dei 54 Paesi africani. Ma sperare che l’Africa possa fare affidamento solo sulle rinnovabili per aumentare i consumi è ingenuo. Prendiamo l’elettricità, una fonte di energia che non è ancora disponibile per circa 590 milioni di persone, ovvero circa la metà degli africani subsahariani.

L’elettricità che c’è è inaffidabile e costosa. Adeguate al potere d’acquisto, le famiglie in molti Paesi africani pagano tariffe più elevate rispetto a quelle dell’OCSE. In una ricerca pubblicata nel 2019, il think tank Energy for Growth ha osservato che il 78% delle aziende africane ha subito interruzioni di corrente nell’ultimo anno, mentre il 41% ha affermato che l’elettricità era un vincolo importante. Molte aziende e famiglie benestanti si affidano ai generatori. Questi hanno una capacità totale maggiore di quanta ce ne sia nelle rinnovabili installate dell’Africa sub-sahariana.

In un rapporto pubblicato a giugno 2022, l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) ha sottolineato che se l’Africa vuole fornire l’accesso universale all’elettricità entro il 2030 dovrebbe quasi raddoppiare la sua capacità di generazione totale da 260 GW (attualmente il 3% del totale globale) a 510 GW. Le energie rinnovabili potrebbero fornire l’80% dell’aumento, è stato calcolato. Ma raggiungere questo livello sarebbe un’impresa colossale.

L’Africa ospita il 18% dell’umanità, eppure riceve meno del 5% degli investimenti energetici globali. Gran parte di questo tende a continuare a produrre petrolio e gas per l’esportazione. L’IEA ritiene che la spesa totale in conto capitale per l’energia tra il 2026 e il 2030 in Africa dovrebbe essere quasi il doppio di quella tra il 2016 e il 2020. Gli investimenti nell’energia pulita dovrebbero aumentare di sei volte. Tutto ciò è molto ambizioso, mentre le finanze pubbliche africane sono in uno stato pietoso: 22 Paesi sono in difficoltà debitoria o ad alto rischio, secondo l’Fmi.

Le centrali a carbone o a gas sono relativamente economiche da costruire, poiché la maggior parte dei loro costi di vita deriva dall’acquisto di combustibili. I progetti di energia solare o eolica, al contrario, sono economici da gestire ma costosi da costruire. Ciò significa che sono molto sensibili al costo del capitale. E quel costo può essere fino a sette volte più alto in Africa che in America e in Europa, osserva l’IEA.

Infrastruttura energetica frammentata

L’infrastruttura energetica frammentata dell’Africa è una delle ragioni per cui il gas ha svolto un ruolo così importante nell’alimentare il continente. Nei dieci anni fino al 2021, circa i due terzi della capacità di nuova generazione in Africa provenivano da stazioni alimentate a gas. Anche se i Paesi africani investiranno pesantemente nelle energie rinnovabili nei prossimi decenni, molti avranno ancora bisogno di una fonte di elettricità su richiesta per coprire i capricci del meteo. L’energia idroelettrica può aiutare, ma solo in luoghi benedetti da ripide valli e fiumi. E il gas rimane difficile da battere per alimentare direttamente l’industria pesante.

La cruda verità è che, data la diffusa povertà in Africa, gli abitanti del continente sono molto più vulnerabili ai danni del riscaldamento globale, come siccità, malattie e prezzi alimentari più elevati, rispetto alle persone nei Paesi più ricchi. Per gran parte dell’Africa il modo migliore per adattarsi a un pianeta che si riscalda è diventare abbastanza ricco da affrontarne le conseguenze. E questo passa anche per un aumento della produzione di energia, che non può fare a meno dei combustibili fossili. Negare agli africani un’energia economica e affidabile renderà questo compito molto più difficile, mentre non farà quasi nulla per frenare il riscaldamento globale.