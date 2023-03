AI: un nuovo applicativo di Google combatte il cambiamento climatico

MeteoWeb

Google ha lanciato Tree Canopy, una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale che intende combattere il cambiamento climatico e le conseguenze sugli ambienti urbani. Questo nuovo applicativo sfrutterà l’IA per incrociare i dati in tempo reale sul meteo, le informazioni storiche e identificare le zone più torride delle città. Il sistema sviluppato da Google sarà messo a disposizione degli organi addetti al controllo locale per consentire di agire, preventivamente a supporto della popolazione nei periodi dell’anno in cui si creano punti particolarmente caldi.

Un’esigenza, quella dell’agire preventivo, che si pone come fondamentale per contrastare fenomeni come gli incendi, che possono estendersi e creare pericoli reali alle città. Tree Canopy sarà però anche un modo per gli utenti di ricevere avvisi tempestivi. Questo grazie al già attivo processo di notifiche che Google invia, in maniera automatica, agli smartphone Android, ad esempio in caso di alluvione o sisma.

Un nuovo strumento di intelligenza artificiale a portata di click

Queste notifiche mostreranno agli utenti data, orario di inizio e di fine dell’ondata di calore, le zone interessate e da evitare per non rischiare problemi di salute. I consigli di prevenzione saranno sviluppati insieme al Global Heat Health Information Network, organismo che si occuperà di renderli quanto più accurati e applicabili possibile.

Ma non solo: la stessa intelligenza artificiale potrà fornire, attraverso il Tree Canopy Lab, una mappatura della città per scegliere le aree dove piantare nuovi alberi e in cui questi possano crescere meglio e con minori rischi legati al caldo. Ad oggi, l’analisi di Google copre 350 centri urbani, comprese città come Lisbona, Parigi, Sydney e Atlanta.