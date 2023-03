AIFA: ritirato farmaco per la cura della tachicardia

MeteoWeb

Con apposito provvedimento l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha disposto il ritiro di un lotto di un medicinale nel trattamento a breve termine di: fibrillazione atriale, flutter atriale, tachicardia sinusale ed in tutti i casi in cui si giudichi necessario un betabloccante di brevissima durata d’azione. Nello specifico si tratta della specialità medicinale BREVIBLOC 10 mg/ml in sacca 250 ml lotto n. 22J27A2, scad. 09/09/2024 AIC n. 027248032, della ditta BAXTER SPA con sede a Roma in Via del Serafico 89.

Il provvedimento si è reso necessario, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ai sensi dell’art. 70 del D. L.vo 219/2006, a seguito della comunicazione della ditta BAXTER SPA, concernente riscontro di perdite durante revisione interna in confezioni del medicinale. La ditta BAXTER SPA ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.