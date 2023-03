Airbus si aggiudica un contratto con l’Angola per il satellite per l’osservazione della Terra Angeo-1

MeteoWeb

Nell’ambito della visita odierna del Presidente francese Emmanuel Macron, Airbus Defence and Space ha annunciato un accordo per la produzione di Angeo-1, il primo satellite angolano ad altissime prestazioni per l’osservazione della Terra, da parte di Airbus Defence and Space in Francia, un accordo che rafforza la collaborazione tra i due Paesi.

L’Angola ha già sviluppato diverse applicazioni operative utilizzando le immagini satellitari di Airbus Defence and Space, come la mappatura dell’uso del suolo, il monitoraggio dell’agricoltura e la sorveglianza marittima e gestisce anche un proprio satellite per le telecomunicazioni (Angosat-2).

Angeo-1, un satellite ottico Airbus S250, si basa sull’esperienza ultratrentennale di Airbus nella costruzione di sistemi spaziali altamente affidabili. Una volta in funzione, diventerà il satellite più avanzato della sua categoria nella regione, posizionando l’Angola come una potenza spaziale di primo piano.

Questo satellite favorirà ulteriormente lo sviluppo del Paese in molti settori diversi, migliorando la vita dei cittadini angolani. L’accesso sovrano alle immagini satellitari darà un contributo significativo allo sviluppo delle infrastrutture, alla mappatura delle risorse naturali, alla sorveglianza marittima, compresa la pesca, all’agricoltura e alla popolazione. Inoltre, consentirà di comprendere meglio le origini e gli impatti dei cambiamenti climatici sull’economia, con il monitoraggio della siccità, dell’innalzamento del livello del mare e delle risorse idriche. Questo consentirà di essere meglio preparati in caso di disastri naturali, con migliori tassi di risposta e una riduzione delle perdite di beni.

Nell’ambito della partnership, verrà fornito un programma di formazione completo per gli ingegneri angolani, al fine di sviluppare le competenze nazionali attraverso il trasferimento mirato delle conoscenze.