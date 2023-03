Allarme per 1.500 scarpe da donna GUESS “made in Cina”

MeteoWeb

E’ scattato un ‘allarme per i consumatori’ per 1.531 paia di scarpe da donna marca Guess décolleté color beige (paese d’origine Cina con codice a barre 7620207360764). Rinvenuta la presenza di un rischio chimico dovuto a “cromo VI in concentrazione superiore al limite normativo di 3 mg. Il Cromo VI risulta cancerogeno ed allergogeno è vietato dal Regolamento Reach 1907/2006”. Lo riporta la nota ‘Allarme consumatori’ sul ministero della Salute. Le 1.531 paia di scarpe “non sono ammesse in Italia con durata illimitata”. Le analisi sono state condotte dal Laboratorio analisi Arpam Regione Marche.