Allarme siccità nei Pirenei: l’agricoltura è a rischio per la quasi mancanza di precipitazioni

I campi a valle dei Monti Pirenei, sembrano un dipinto: sono carichi di pesche della pianura del Roussillon e sono tutti fioriti di rosa. Si tratta un’immagine che sarebbe idilliaca se non fosse il contraltare di una realtà che fa paura: la quasi completa mancanza di pioggia che, quest’anno, sta mettendo a rischio l’agricoltura.

“Siamo in piena fioritura e non appena l’albero inizia a funzionare, le foglie crescono, inizia ad aver bisogno di acqua ed è allora che bisogna iniziare ad irrigare“, spiega David Massot, curiosando in uno dei frutteti della sua azienda agricola di 200 ettari (pesche, nettarine e albicocche). Ma il problema è che la mancanza d’acqua nel Têt, come nel Tech e nell’Agly, gli altri due fiumi della pianura del Roussillon (Pirenei Orientali), impedisce di alimentare la vasta rete di canali indispensabili per l’irrigazione delle colture.

L’agricoltura a rischio per la siccità

“Se non irrighiamo abbastanza, possiamo perdere completamente il raccolto“, dichiara allarmato l’agricoltore. Da ottobre a questa parte, il dipartimento ha registrato solo 159,4 mm di precipitazioni. E’ conclamato un deficit del 60,8% rispetto al normale, secondo Météo-France. E questo episodio di Siccità “è il più lungo e intenso dall’inizio del monitoraggio dell’umidità del suolo (…) nel 1959“, secondo la prefettura. Anche le due dighe di Bouillouses e Vinça sul Têt, che dovrebbero permettere di mettere in sicurezza la risorsa idrica, non bastano.

“È una situazione molto preoccupante perché abbiamo falde acquifere a un livello generalmente molto basso, fiumi molto bassi e un livello di riempimento delle nostre dighe che è anche al minimo“, dichiara Jean Bertrand, referente acqua presso la camera dell’agricoltura. In tutta la nazione, la preoccupazione su questo stato di cose aumenta di mese in mese.

Le preoccupazioni per i prossimi mesi

“Se non piove, non vedo come le cose potrebbero andare bene nelle settimane a venire“, avverte Sandrine Jaffard a capo dell’Union des canals d’Ille-et-Corbère, rete a valle della diga di Vinça. Per lei, non sono solo la frutta e la verdura di quest’anno a essere in pericolo, ma anche la sopravvivenza dei raccolti.

“Se non c’è produzione, ma riusciamo a salvare colture e alberi perenni, allora andrà bene“, ha aggiunto. “Siamo in massima allerta. Stiamo cercando di risparmiare acqua in tutte le direzioni per proteggere con precisione l’acqua potabile e l’acqua per la produzione agricola alimentare“, insiste Nicolas Garcia, sindaco PC di Elne e presidente dell’Unione delle falde acquifere della pianura del Roussillon . Per “marcare gli spiriti“, ha temporaneamente vietato la costruzione di piscine nella sua città. Di fronte all’emergenza, la prefettura chiede una mobilitazione generale per “evitare di prendere decisioni troppo brutali“.