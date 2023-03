Alaska, allerta eruzioni: registrata attività sismica in due vulcani

MeteoWeb

Allerta eruzioni in Alaska dopo che è stata registrata attività sismica in due vulcani. Lo riferiscono i media americani citando l’Alaska Volcano Observatory. Si tratta del Takawangha e del Tanaga, entrambi oltre 2.000 km ad ovest di Anchorage, nell’arcipelago delle Aleutine, e a meno di 10 km di distanza l’uno dall’altro. In particolare l’allerta è scattata dopo che l’attività sismica si è intensificata nei pressi del Takawangha. Attività che è andata ad aggiungersi a quella del Tanaga registrata lo scorso martedì.

Nelle ultime 24 ore la scossa sismica più forte è stata di magnitudo 3.9. Al momento i satelliti non hanno rilevato alcun fenomeno eruttivo, ma gli esperti continuano a monitorare costantemente i due vulcani. In caso di eruzione potrebbero esserci problemi per i voli. Infatti le isole Aleutine si trovano su alcune rotte dal Nord America all’Asia e la cenere può causare problemi ai motori