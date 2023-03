Maltempo, nuovo avviso dell’Aeronautica Militare per il Sud: “oggi burrasca forte” | DETTAGLI

MeteoWeb

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore. L’aggiornamento è stato fornito alle ore 13 di oggi, giovedì 16 marzo 2023. Ecco di seguito il testo integrale.

“Nella giornata di oggi, giovedì 16 marzo 2023, persiste vento forte dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte: per le prossime 6 ore sul Molise;

per le prossime 12 ore su Campania e Basilicata;

per le prossime 18/24 ore sulla Puglia;

per le prossime 24 ore sulla Calabria, con particolare riferimento al settore ionico“.

Le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – precisa il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: