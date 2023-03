Allerta Meteo Campania: vento forte e mare agitato fino a domani

MeteoWeb

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo per venti forti e mare agitato sull’intero territorio regionale. L’avviso è valido dalle 14 di oggi alle 20 di domani. Si prevedono in particolare venti localmente forti settentrionali, con raffiche, e mare agitato o localmente molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. La Protezione civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti “di attivare tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile” e segnala, “in considerazione del vento forte e del conseguente mare agitato la necessità di assicurare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture provvisorie esposte agli eventi atmosferici“.

