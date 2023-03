Allerta Meteo Campania: codice giallo sulla fascia costiera

MeteoWeb

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo codice giallo valida dalla mezzanotte fino alle 23.59 di domani giovedì 2 marzo su tutta la Campania ad esclusione delle zone 2, 4, 7 (Alto Volturno e Matese; Alta Irpinia e Sannio; Tanagro). Le precipitazioni riguarderanno in particolar modo i settori ricadenti nella fascia costiera, saranno sparse e potranno assumere carattere di rovescio o temporale. In particolare i fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da rapidità di evoluzione e potranno essere anche intensi. Sono possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento.

