Allerta Meteo Emilia-Romagna: in arrivo vento forte e temporali

Vento forte e temporali sono previsti in arrivo in Emilia–Romagna, in particolare in Appennino, domani martedì 14 marzo. “Sono previste precipitazioni localmente anche a carattere di rovescio e temporale, più probabili sui rilievi centro-occidentali nella prima parte della giornata e sulla pianura centro-orientale nella seconda parte,” si legge nel bollettino diramato dalla protezione civile regionale e Arpae.

“Sono inoltre previsti venti di burrasca forte (75 km/h-88 km/h) sull’intero crinale appenninico e venti di burrasca moderata (62 km/h -74 km/h) sulle zone collinari dell’intera regione“. L’avviso è valido dalle 00:00 del 14 marzo 2023 fino alle 00:00 del 15 marzo 2023.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: