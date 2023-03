Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: codice giallo per vento forte

MeteoWeb

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo codice giallo, con validità dalle 6 di oggi alle 6 di domani, per vento forte. Oggi e domani affluiranno sul Nord Italia forti correnti settentrionali. In quota soffierà vento forte o molto forte da nord con raffiche superiori a 100 km orari. Qualche raffica forte di Foehn potrà interessare alcuni fondivalle e successivamente anche qualche zona di pianura e costa centro occidentale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: