Allerta Meteo, il maltempo si sposta al Centro/Sud: domani torna l’inverno

Come ampiamente previsto nei bollettini di ieri, oggi è tornato il maltempo sul Nord Italia dove sono in atto piogge sparse e diffuse su tutto il territorio. In Lombardia spiccano i 67mm di pioggia caduti alla Presolana (Monte Pora) e i 56mm a Dongo, in Friuli Venezia Giulia abbiamo 68mm a Uccea, 51mm a Chievolis, 45mm a Coritis e al Passo Predil. Le piogge sono sparse su tutto il Nord e consentono di dare un po’ di respiro al problema della siccità, mentre al Centro/Sud è una giornata molto mite, in linea con le previsioni.

La temperatura ha già raggiunto +24°C a Palermo e Pescara e +22°C a Cosenza e Ancona, ma aumenterà ancora nel pomeriggio. Proprio al Centro/Sud, però, nelle prossime ore si verificheranno i fenomeni di maltempo più estremi: oggi pomeriggio piogge e temporali si estenderanno alle Regioni tirreniche (Toscana, Umbria, Lazio, Campania) e al Nord/Est, ma soprattutto domani, Mercoledì 15 Marzo, il maltempo si sposterà al Sud, sulle Regioni Adriatiche e nel basso Tirreno. Contestualmente si alzeranno impetuosi venti di maestrale che spazzeranno tutto il meridione determinando forti mareggiate lungo le coste esposte.

Domani il maltempo più significativo colpirà la Calabria, con nubifragi su tutti i settori occidentali della Regione, dove si verificheranno piogge torrenziali. Le temperature crolleranno tornando invernali, tanto che in Sila dal pomeriggio di domani nevicherà oltre i 1.600 metri di altitudine. Il giorno più freddo, però, sarà dopodomani, Giovedì 16 Marzo, quando le precipitazioni saranno quasi completamente cessate. Sarà un giovedì tipicamente invernale in tutte le Regioni Adriatiche e al Sud, ma in pieno stile marzolino con tempo variabile in modo spiccato e con una continua alternanza tra schiarite e annuvolamenti.