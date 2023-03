MeteoWeb

Oggi il Centro Italia sta vivendo un Equinozio di Primavera segnato dal maltempo: come ampiamente previsto nelle previsioni meteo di ieri, sono in corso piogge e temporali in modo particolare in Toscana, dove piove da stamani su tutta la Regione con accumuli pluviometrici importanti. I principali sono di 55mm caduti a San Vincenzo, 50mm a Monterotondo Marittimo, 45mm a Grosseto, 39mm a Firenzuola, Gaiole in Chianti, 37mm a Roccalbegna, 33mm a Montalcino.

Nelle ore centrali della giornata, le precipitazioni si sono estese anche al Lazio settentrionale dove fino al momento sono caduti 28mm di pioggia a Valentano, 21mm a Marta, 19mm a San Lorenzo Nuovo, 18mm a Gradoli. Nelle prossime ore il maltempo si sposterà al Sud: nella sera-notte in Calabria e Sicilia nord/orientale, poi domani – Martedì 21 Marzo – in Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata.

