Allerta Meteo, ancora maltempo al Sud per la coda del ciclone Juliette: tanta neve sui rilievi

MeteoWeb

Mentre al Nord Italia e nelle Regioni centrali tirreniche è un bellissimo sabato di sole e clima mite, al Sud continua ad imperversare il maltempo per la coda del ciclone Mediterraneo Juliette. Piogge e temporali stanno interessando in queste ore Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia, mentre una residua nuvolosità interessa Marche e Abruzzo.

Il maltempo proseguirà per tutto il weekend, soprattutto in Puglia, Calabria e Sicilia, le tre Regioni in cui anche domani – Domenica 5 Marzo – avremo ancora piogge, temporali e nevicate sui rilievi. Intanto, però, oggi i fenomeni perturbati si intensificheranno nel pomeriggio/sera in tutto il Sud e in modo particolare su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il fronte freddo del ciclone sta raggiungendo il basso Tirreno e si abbatterà con particolare intensità nel pomeriggio su Calabria centro/meridionale, Stretto di Messina e Sicilia nord/orientale, provocando nubifragi nel reggino e nel messinese (oltre 50mm di pioggia sui versanti nord di Aspromonte, Peloritani e Nebrodi). La neve cadrà copiosa sui rilievi oltre i 1.000 metri di altitudine.

Il maltempo continuerà anche nel resto del Sud, con temperature tipicamente invernali. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: