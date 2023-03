Allerta Meteo Molise: codice giallo per pioggia, freddo e vento

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale del Molise ha diramato un’allerta meteo codice giallo. L’avviso è valido fino a domani sera per precipitazioni da isolate a sparse, che per effetto del calo termico potrebbero risultare nevose sopra gli 800 metri sul livello del mare. Previsti venti con raffiche di burrasca lungo i settori costieri e possibili mareggiate. Questa mattina la motonave “Santa Lucia”, che collega Termoli (Campobasso) e le Isole Tremiti (foggia) è salpata regolarmente dallo scalo adriatico ma è rientrata in anticipo a causa del previsto peggioramento delle condizioni meteo-marine.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: