Allerta Meteo Toscana: vento forte e mareggiate fino a domani

La sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha prorogato l‘allerta meteo codice giallo per vento fino alle 7 e il codice giallo per mareggiate fino alle 12 della mattina di domani sabato 11 marzo. E’ previsto tempo ancora instabile nelle prossime ore: vento e mareggiate e ancora residue piogge terranno banco per il resto della giornata di oggi, venerdì 10 marzo, e nella prima mattinata di domani, sabato 11 marzo. Il vento soffierà forte soprattutto sull’Arcipelago e sulla costa fra Livorno e Grosseto nonché sui rilievi limitrofi. Vento anche nelle zone centro-meridionali, sull’Appennino Tosco-romagnolo e nelle zone sottovento. Domani ulteriore attenuazione con residue raffiche in Arcipelago, basso livornese e immediato entroterra. Il mare sarà ancora mosso, molto mosso o agitato, in particolare a nord dell’Elba.

