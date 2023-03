Allerta Meteo Toscana: codice giallo per vento fino a domani

MeteoWeb

La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha prorogato l’allerta meteo codice giallo in corso fino alle 12 di domani, giovedì 9 marzo. E’ previsto ancora vento tra il pomeriggio di oggi e il primo pomeriggio di domani, con forti raffiche di Libeccio sulle zone sottovento all’Appennino (valle del Reno, Romagna toscana e Valtiberina) e fino a 80-90 km orari sui crinali. Per il resto, fino a giovedì ancora piogge sparse generalmente deboli, sui settori di nord ovest e sulle zone appenniniche. Fino a giovedì mare molto mosso (localmente agitato a largo) a nord di Capraia. Mosso o molto mosso altrove.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: