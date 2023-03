Allerta Meteo Toscana: domani codice giallo per vento forte

MeteoWeb

La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un’allerta meteo codice giallo per vento, valida a partire dalle 12 e fino alla mezzanotte di mercoledì 8 marzo. A partire dalla tarda mattinata di domani, mercoledì 8 marzo, nella regione sarà il vento il fenomeno più rilevante: in particolare il Libeccio spazzerà con forti raffiche il versante emiliano-romagnolo dell’Appennino, la valle del Reno, la Romagna toscana e la Valtiberina.

Per il resto, si verificheranno ancora piogge sparse nella giornata di oggi martedì 7 marzo, con precipitazioni più frequenti nel nord ovest e che proseguiranno anche nella giornata di domani, mercoledì 8 marzo. Nelle zone occidentali saranno possibili nella notte anche isolati temporali. I mari saranno, sia oggi che domani, mossi e molto mossi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: