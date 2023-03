Alluvione Marche: erogati 22,5 milioni di euro per i primi ristori a famiglie e imprese

MeteoWeb

Sono stati firmati i decreti di liquidazione, da parte del vicecommissario all’alluvione, Stefano Babini, per erogare i primi ristori alle famiglie e alle imprese ricadenti nel cerchio dei 16 comuni dei territori dell’Anconetano e del Pesarese colpiti dall’alluvione del 15 settembre nelle Marche. Le risorse sono state trasferite ai Comuni che provvederanno a erogarle a famiglie e imprese, così come prevede l’ordinanza 922 della Protezione Civile Nazionale. La somma totale dei decreti emessi è di 22,5 milioni.

“Si tratta dei primi ristori per le famiglie e le imprese danneggiate nella terribile calamità che ha colpito il nostro territorio – ha affermato il Presidente Acquaroli, commissario per l’alluvione – Voglio ringraziare il Governo che ha compreso immediatamente la gravità di quanto accaduto, stanziando 400 milioni euro che ci permettono di dare risposte ai cittadini e ai territori, ai Comuni, e di programmare gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio”. Come previsto dall’ordinanza, ai privati saranno destinati 5 mila euro e alle imprese 20 mila euro, a segno di un primo e parziale ristoro dei danni subiti. Oltre questi primi importanti aiuti, si stanno studiando ulteriori interventi di sostegno economico per le famiglie e le imprese che hanno subito maggiori danni.

Questa la ripartizione delle somme tra i Comuni, dei primi 22 milioni e 506.077,23 euro accreditati dal vice commissario come ristori a famiglie e imprese: Acqualagna 60mila euro; Arcevia 457.527,97 euro; Barbara 146,507,72 euro; Cagli 422.040 euro; Cantiano un milione e 976.428,64 euro; Corinaldo 106.549 euro; Frontone 216.334,79; Genga 132.330 euro; Ostra tre milioni e 753.758,02 euro; Ostra Vetere 65mila euro; Pergola 390.200 euro; Sassoferrato 920.633,92 euro; Senigallia 12 milioni e 763.884,01euro; Serra de’ Conti 327.265,44 euro; Serra Sant’Abbondio 262.142,46 euro; Trecastelli 505.475,26 euro.