Ameba mangia-cervello nell’acqua del rubinetto, morto uomo

MeteoWeb

Un uomo residente nella contea di Charlotte, in Florida, è morto dopo essere stata infettato dalla rara ameba mangia-cervello “Naegleria fowleri”. L’infezione potrebbe derivare da “pratiche di lavaggio del seno nasale con acqua di rubinetto“, secondo un comunicato stampa del Dipartimento della Salute della Florida. La dichiarazione è stata rilasciata per allertare il pubblico sull’infezione.

“È in corso un’indagine epidemiologica per comprendere le circostanze uniche di questa infezione. Posso confermare che l’infezione ha purtroppo provocato un decesso e qualsiasi informazione aggiuntiva relativa a questo caso è riservata per proteggere la privacy del paziente,” ha affermato Jae Williams, addetto stampa del Dipartimento della Salute della Florida.

L’infezione da Naegleria fowleri “può verificarsi solo quando l’acqua contaminata da ameba entra nel corpo attraverso il naso,” ha sottolineato il Dipartimento della Salute della Florida, che ha consigliato ai residenti di utilizzare solo acqua distillata o sterile durante la preparazione di soluzioni per il risciacquo nasale. L’acqua del rubinetto deve essere bollita per almeno un minuto e raffreddata prima di usarla per sciacquare i seni nasali, che di solito richiede l’utilizzo di un particolare oggetto adibito allo scopo.

L’acqua del rubinetto che non è stata sterilizzata non è sicura da usare come risciacquo nasale, in quanto non è adeguatamente filtrata o trattata, e quindi può contenere microrganismi, come batteri e protozoi, comprese le amebe, ha spiegato la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti. Tuttavia, le persone non si infettano se bevono l’acqua del rubinetto, poiché l’acido dello stomaco di solito uccide questi organismi.

Naegleria fowleri, l’ameba mangia-cervello: cos’è e quali sono i sintomi di infezione

Naegleria fowleri è un’ameba, un organismo vivente unicellulare, che può essere trovato nel suolo e nelle calde acque dolci, come laghi, fiumi e sorgenti termali in tutti gli Stati Uniti. Comunemente chiamata “ameba mangia-cervello”, può causare infezioni cerebrali, che di solito si verificano quando l’acqua contenente ameba risale dal naso, ad esempio dal nuoto.

Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), in media 3 persone negli Stati Uniti vengono infettate ogni anno e queste infezioni sono spesso fatali. Dal 1962 al 2021, solo quattro delle 154 persone nel paese sono sopravvissute a un’infezione da ameba mangia-cervello, secondo i CDC. Proprio l’anno scorso è morto un bambino che si è infettato dopo aver nuotato nel lago Mead, un altro nel Nebraska che si è infettato dopo aver nuotato e un residente del Missouri che si è infettato dopo aver visitato una spiaggia in Iowa.

Segni e sintomi di infezione sono inizialmente forti mal di testa, febbre, nausea e vomito e possono progredire fino a torcicollo, convulsioni, allucinazioni e coma. L’infezione viene trattata con una combinazione di farmaci, tra cui l’antibiotico azitromicina, l’antimicotico fluconazolo, il farmaco antimicrobico miltefosina e il corticosteroide desametasone.