Emergono i resti della Vercelli romana durante dei lavori stradali

MeteoWeb

I resti di una delle porte d’ingresso della città romana di Vercellae, l’antica Vercelli, sono emersi durante alcuni scavi per lavori alle tubature del gas. I ritrovamenti sono stati rinvenuti in piazza Solferino, e non sono distanti da altri resti di epoca romana già noti in città, come l’anfiteatro di corso De Rege e l’antico porto canale in via Pastrengo. A darne notizia, esprimendo soddisfazione per l’importante rinvenimento il sindaco Andrea Corsaro e la Soprintendente archeologia, Michela Palazzo.

Le indagini archeologiche sono ancora in corso, e permetteranno di avere ulteriori informazioni sulla scoperta, che si preannuncia una delle più importanti degli ultimi anni perché riguarda un punto di accesso alla città per chi proveniva da sud.

“Si tratterebbe del primo rinvenimento certo – precisano Comune e Soprintendenza – di una delle porte della città romana di Vercellae che, sulla scorta delle indagini sin ora effettuate, parrebbe avere dimensioni monumentali”.

Il completamento dello scavo archeologico e della campagna di analisi consentiranno di restituire la conoscenza di un settore fondamentale della Vercelli antica.