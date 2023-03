Ariccia, un branco di cinghiali viene inseguito da un cane | VIDEO

MeteoWeb

Il fenomeno dei cinghiali che passeggiano di giorno e di sera nei centri abitati continua. Gira da qualche giorno su tutti i sociale il video amatoriale di un cane di taglia media accompagnato dal padrone che si lancia all’inseguimento di un branco di cinghiali. Siamo in un parcheggio di Ariccia, ai Castelli Romani. Come è presumibile, il video ha fatto clamore ed è stato ripostato su numerose chat Telegram.

Nel filmato si può distintamente vedere il cane che, non curante dei richiami del suo preoccupato padrone, rincorre un branco di cinghiali che passeggiano come se nulla fosse fra le macchine parcheggiate, mentre sulla strada vicina si registra il passaggio di diverse auto. Il padrone chiama la cagnolina e la insegue per cercare di metterla in salvo. Il video è stato girato da una finestra di un palazzo difronte che si affaccia sul parcheggio.