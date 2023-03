Missione Artemis, oggi la NASA svelerà le tute spaziali per il ritorno sulla Luna

MeteoWeb

Una nuova generazione di tute spaziali lunari è pronta per essere svelata. La NASA e la società Axiom Space presenteranno i prototipi delle tute spaziali lunari per le missioni Artemis durante un evento che si terrà oggi a partire dalle 15:30 ora italiana (in calce il webcast dove potere seguire la presentazione). Axiom Space realizzerà le tute spaziali per Artemis III, che prevede l’atterraggio di astronauti sul Polo Sud lunare entro dicembre 2025. L’azienda è stata selezionata per la missione (la prima a portare l’uomo sulla Luna dal 1972) con un contratto con la NASA il 7 settembre 2022. L’agenzia spaziale ha selezionato Axiom e un team guidato da Collins Aerospace per sviluppare e costruire tute spaziali per future missioni sulla Luna e sulla Stazione Spaziale Internazionale nel giugno 2022.

Axiom non ha mai realizzato tute spaziali per la NASA, ma la società è un’agenzia partner in altre iniziative: ad esempio, la missione Axiom’s Ax-1 ha condotto la prima missione commerciale con equipaggio sulla ISS nel 2022 a bordo di una Crew Dragon di SpaceX, e Ax-2 decollerà entro la fine dell’anno.

A lungo termine, Axiom pianifica un hub commerciale sulla ISS che includa uno studio cinematografico. Alla fine, i moduli di Axiom si staccheranno dalla ISS e diventeranno una stazione spaziale privata indipendente nell’orbita terrestre bassa.

“Durante le attività di rivelazione sono previste osservazioni degli esperti della NASA e di Axiom Space, una dimostrazione della tuta, nonché sessioni di domande e risposte con i media,” ha affermato la NASA.