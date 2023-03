Missione Artemis I: lo scudo termico di Orion non ha funzionato come previsto

MeteoWeb

La navicella Orion della NASA si è comportata meglio del previsto nel suo primo volo nello Spazio profondo nonostante abbia subito una perdita imprevista del materiale dello scudo termico.

Ieri la leadership della NASA ha fatto il punto sulle prestazioni di Orion nella storica missione Artemis I che ha visto il veicolo spaziale orbitare attorno alla Luna prima di tornare sulla Terra dopo 25 giorni. La capsula è stata portata in orbita lunare dopo il lancio il 16 novembre 2022 con lo Space Launch System (SLS), il razzo più potente mai lanciato.

John Honeycutt, manager del programma SLS della NASA, ha dichiarato che l’agenzia è rimasta sorpresa dal modo in cui sia il razzo che il veicolo spaziale si sono comportati durante il volo di prova, che è stato il primo per SLS e il 2° per Orion. “Abbiamo continuato a vedere prestazioni eccezionali da SLS, ha svolto un lavoro eccezionale e ha soddisfatto tutte le nostre aspettative e di fatto ne ha superate la maggior parte,” ha affermato Honeycutt, aggiungendo che “l’analisi dei dati post-volo continua a mostrare che SLS è pronto a supportare le missioni Artemis con equipaggio“.

Questo non vuol dire che ogni aspetto della missione sia andato alla perfezione. I responsabili del programma della NASA hanno rivelato ieri che lo scudo termico di Orion non ha funzionato come previsto, perdendo più materiale di quanto prospettato dall’agenzia. Tuttavia, la leadership della NASA è fiduciosa che tutto sarà pronto per il volo intorno alla Luna con equipaggio previsto per Artemis II, al momento in programma il prossimo anno.

Obiettivi raggiunti

Howard Hu, manager del programma Orion della NASA, ha elogiato le prestazioni della capsula durante il volo di prova, osservando che la NASA è stata in grado di raggiungere 161 obiettivi di test complessivi pianificati per la missione, aggiungendone anche altri 21 durante il volo in base alle prestazioni del veicolo spaziale.

“Abbiamo anche raggiunto quello che era il nostro obiettivo numero uno, ovvero riportare il modulo sulla Terra in sicurezza da 24.500 miglia all’ora a un atterraggio a circa 16 miglia all’ora quando è atterrato, e siamo riusciti ad atterrare entro 2,4 miglia dal nostro obiettivo,” ha spiegato Hu. “Il nostro requisito era di 6,2 miglia. Quindi, prestazioni davvero eccezionali dato che siamo riusciti a tornare dalla Luna“.

Lo scudo termico della capsula Orion

Uno dei principali punti discussi ieri è stato lo scudo termico della navicella Orion, il più grande mai costruito. Quando il veicolo è stato ispezionato dopo lo splashdown, la NASA ha scoperto molte più variazioni nelle prestazioni dello scudo termico di quanto preventivato.

“Parte del materiale carbonizzato previsto che ci aspetteremmo di trovare è stato eliminato in modo diverso rispetto a quanto ipotizzato dai nostri modelli e da quanto previsto dai nostri test a terra,” ha affermato Hu. “Quindi abbiamo avuto più liberazione del materiale carbonizzato durante il rientro prima di atterrare di quanto ci aspettassimo“.

Hu ha spiegato che i team della NASA stanno studiando un’ampia gamma di dati relativi alle prestazioni dello scudo termico di Orion, tra cui immagini e video del rientro, letture dei sensori di bordo e persino immagini a raggi X di materiali campione prelevati dallo scudo.

“Nel complesso, c’è molto lavoro da fare in questa indagine in futuro,” ha sottolineato Hu. “Stiamo appena iniziando, perché abbiamo appena raccolto tutte quelle informazioni, campioni, video, immagini e i dati dalla stessa navicella spaziale e li abbiamo messi insieme. Ora stiamo valutando quei dati e proseguendo con tale valutazione“.

Il lancio di Artemis II

Nonostante la perdita inaspettata e la performance irregolare del materiale dello scudo termico durante il rientro, i responsabili del programma della NASA hanno sottolineato di essere fiduciosi che la missione Artemis II con equipaggio sarà in grado di partire nei tempi previsti, nel 2024.

“Stiamo facendo grandi progressi sul versante Orion, quindi sono molto entusiasta di completare questa valutazione, implementare le lezioni apprese e vedere un equipaggio volare con Artemis II,” ha concluso Hu.

La NASA punta attualmente a lanciare Artemis II nel novembre 2024. La missione invierà un equipaggio di astronauti in una missione di 8 giorni intorno alla Luna e ritorno per testare le prestazioni di Orion, le interfacce e i sistemi di guida e navigazione.