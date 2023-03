Un asteroide saluta la Terra domani: sarà più vicino della Luna

MeteoWeb

Si chiama 2023 EY l’asteroide near-Earth appena scoperto che domani, venerdì 17 marzo, sfreccerà vicino alla Terra. Nel punto più vicino, si troverà a circa 239.000km dalla Terra, ossia circa il 62% della distanza media Terra-Luna. Secondo la NASA, l’asteroide raggiungerà la sua distanza minima da noi alle 12:35 (ora italiana) del 17 marzo 2023.

Le dimensioni dell’asteroide 2023 EY

Si stima che l’asteroide 2023 EY abbia un diametro compreso tra 13 e 29 metri. Ciò lo colloca in un intervallo di dimensioni simile alla meteora di Chelyabinsk, che aveva un diametro compreso tra 17 e 20 metri circa. La meteora di Chelyabinsk è stata vista sfrecciare nel cielo la mattina del 15 febbraio 2013. È entrata nell’atmosfera terrestre ad alta velocità e con un angolo poco profondo, creando un’onda d’urto che ha rotto le finestre in sei città russe e ha mandato circa 1.500 persone in ospedale.

Come gli astronomi scoprono gli asteroidi near-Earth

Il sistema di allerta precoce per l’impatto di un asteroide ATLAS – sviluppato dall’Università delle Hawaii e finanziato dalla NASA – ha trovato questo asteroide il 13 marzo 2023. Il sistema è composto da quattro telescopi (due alle Hawaii, uno in Cile e uno in Sudafrica), che scansionano automaticamente l’intero cielo più volte ogni notte, alla ricerca di oggetti in movimento. Questo asteroide è uno dei 14 asteroidi, finora conosciuti, che arriveranno entro 1 distanza lunare dalla Terra, secondo The Watchers.

Come osservare il passaggio di 2023 EY

Il Virtual Telescope Project mostrerà l’asteroide dal vivo. Il live streaming del Virtual Telescope inizierà all’1 di questa notte. Ecco il link per seguire la diretta: