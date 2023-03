MeteoWeb

L’accelerazione precedentemente non confermata dell’oggetto interstellare 1I/’Oumuamua è dovuta alla produzione di idrogeno gassoso dalle riserve di ghiaccio, secondo uno studio pubblicato su Nature questa settimana. 1I/’Oumuamua è il primo oggetto interstellare conosciuto ad essere monitorato mentre viaggia attraverso il nostro Sistema Solare, avendo avuto origine al di fuori del Sistema Solare.

Mostra una piccola accelerazione non gravitazionale tipicamente associata al rilascio di gas intrappolato da un materiale, come si vede nelle comete. Tuttavia, non mostra altre tracce tipiche dell’attività cometaria, come una “coda” di polvere o di gas. Queste osservazioni apparentemente contraddittorie hanno reso difficile per i ricercatori definire con precisione la natura di 1I/’Oumuamua.

Accelerazione di ‘Oumuamua’

Secondo un modello sviluppato da Jennifer Bergner e Darryl Seligman, l’accelerazione di 1I/’Oumuamuaè attribuita al rilascio di idrogeno molecolare intrappolato all’interno dell’oggetto. Questo idrogeno si è formato attraverso un’energica trasformazione del ghiaccio ricco d’acqua quando il corpo è passato vicino al Sole. Viene successivamente rilasciato dall’oggetto, piegando leggermente il suo percorso attraverso il nostro Sistema Solare.

Tali reazioni sono state dimostrate da lavori sperimentali esistenti, che dimostrano che l’idrogeno molecolare è noto per essere prodotto e successivamente espulso in tali condizioni.

È importante notare che questo modello ci aiuta a comprendere le insolite proprietà di 1I/’Oumuamua senza richiedere ulteriori messe a punto. I risultati supportano le teorie precedenti secondo cui 1I/’Oumuamua potrebbe aver avuto origine come planetesimale ghiacciato – un piccolo oggetto formatosi durante le prime fasi della formazione di un pianeta – simile alle comete del Sistema Solare.