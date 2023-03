Aurora boreale Islanda: qual è il periodo migliore? | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Sono in molti a desiderare un giorno di poter vedere l’aurora boreale in Islanda. Qui le notti sono buie e luci di questo spettacolo della natura risultano intense. L’oscurità è un elemento imprescindibile per poter la osservare le luci magnetiche dell’aurora boreale. L’inverno islandese e l’aurora boreale fungono da calamita per milioni di turisti da tutto il mondo che sono a caccia delle cosiddette “luci del nord“.

L’aurora boreale è un fenomeno naturale unico, l’insieme delle cariche del Sole, denominate “vento solare“, rimangono imbrigliate dal campo magnetico terrestre, al di sopra dell’equatore, in zone chiamate fasce di Van Allen. Le particelle cariche scendono a spirale verso i poli magnetici dando luogo allo spettacolo delle “aurore boreali e australi.”

Quando vedere l’aurora boreale

In Islanda, la stagione ufficiale delle aurore boreali va da ottobre a marzo. In realtà queste affascinanti luci possono essere avvistate anche molto prima, ad esempio in agosto, o molto più tardi, in aprile.

Comunque, le aurore boreali raggiungono il loro picco di intensità intorno al periodo degli equinozi. Infatti, in questi particolari periodi dell’anno, il sole si trova direttamente sopra l’equatore terrestre e il numero delle ore del giorno e della notte si equivalgono. Ciò avviene di solito verso il 20 marzo e il 23 settembre. Da maggio a luglio, in Islanda la luce diurna perdura per tutto il giorno, grazie alla “stagione del sole di mezzanotte“. In questo periodo non c’è abbastanza buio perché si possa ammirare l’aurora boreale. E’ utile quindi organizzare un viaggio in autunno o inverno per ammirare questo spettacolare fenomeno naturale.

Le condizioni meteo ideali

Devono esservi particolari condizioni meteorologiche ideali per osservare le luci del nord in Islanda. Le aurora boreali sono decisamente volubili. Spesso questo fenomeno coglie di sorpresa con manifestazioni più intense e particolari. Innanzitutto, il cielo deve essere sufficientemente buio con buoni condizioni meteorologiche e un buon indice KP. Una luna piena può illuminare in modo eccessivo il cielo, quindi è meglio che la luna non sia visibile nella sera dell’osservazione.

Nel caso ci si allontani dalle aree soggette ad inquinamento luminoso, le possibilità di osservazione delle luci dell’aurora boreale aumenteranno esponenzialmente, anche se il fenomeno è visibile anche dalle città e anche attraverso uno strato di nubi non consistente.

L’ora più adatta

Anche l’ora della notte può influire sulla possibilità di osservare l‘aurora boreale in Islanda. Generalmente, dalle 9 di sera fino alle 2 di notte è possibile scrutare il cielo: le luci tendono a diventare più visibili man mano che si fa più buio, quindi lo spettacolo può richiedere tempo lungo ma essere molto gratificante.

Per venire incontro ai turisti, molte strutture ricettive offrono un servizio di allarme per l’aurora boreale e chiamano la tua camera per svegliarti in presenza di sfumature di colore in cielo. Questo servizio è offerto per incentivare il turismo, e per offrire al turista le migliori previsioni dell’evento.

L’attività geomagnetica

Indubbiamente, il fattore più importante per osservare l’aurora boreale è l’attività geomagnetica misurata dall’indice KP. Questo indice indica il momento più probabile in cui è possibile osservare l’aurora boreale in Islanda e la relativa intensità. Più alto è l‘indice KP e maggiori sono le possibilità di vedere le luci e i colori rosa e viola, oltre al verde, in cielo. L’attività geomagnetica è difficile da prevedere con largo anticipo, ma esistono app e siti Web, tra cui l’Ufficio meteorologico islandese, che riportano le previsioni dell’indice KP qualche giorno prima.

Spesso, l’aurora boreale si manifesta come un arco che si estende da est a ovest nel cielo. Nel corso della notte può trasformarsi in lingue fiammeggianti, globi pulsanti, una corona di raggi in alto nel cielo o macchie luminose sparse. La possibilità che l’aspetto dell’aurora boreale cambi nel corso di una sola notte rende il fenomeno ancora più affascinante.

La scelta di un tour guidato

Tuttavia, le persone con poco tempo a disposizione in Islanda spesso scelgono di unirsi a un tour guidato dell’aurora boreale. Così possono affidarsi a una guida che conosce dove andare e cosa fare, e che è in grado di fornire delle indicazioni anche sulla cultura e il folklore dei luoghi e sulla scienza dell’aurora boreale.

Alcune escursioni sono destinate a veri reportage fotografici dell’aurora boreale con guide esperte, mentre altri possono abbinare l’avvistamento delle luci del nord con un’altra attività, come l’immersione in una piscine geotermiche.

Alcune località ideali

A Reykjavík, i punti di avvistamento più gettonati per ammirare lo spettacolo celeste comprendono il faro di Grótta, nel punto più occidentale della città, e la collina di Öskjuhlíð. Un po’ più in periferia, la foresta di Heiðmörk è facilmente raggiungibile in auto, ma abbastanza distante dalle luci della città, mentre la zona del lago Kleifarvatn offre un viaggio panoramico verso i cieli bui.

Lungo il tragitto per Kleifarvatn, puoi fermarti presso l’osservatorio di Aurora Basecamp per scoprire di più sull’affascinante fenomeno. A Reykjavík, Perlan sorge in cima alla collina di Öskjuhlíð e ospita un planetario che, durante il giorno, proietta uno spettacolo immersivo sull’aurora boreale, denominato Áróra. Alle porte di Reykjavík, il cielo è (letteralmente) il limite per i cacciatori dell’aurora boreale.

Come agire in sicurezza

Per goderla questa esperienza, si deve agire in sicurezza. Se ci si avventura in un’area remota per ammirare l’aurora boreale, conviene informare qualcuno della tua destinazione. Safe Travel, dell’Associazione islandese per la ricerca e il salvataggio, consente l’invio del programma del viaggiatore in modo che le autorità conoscano la tua posizione in caso di emergenza.

E’ consigliabile portare un cellulare carico e un power bank durante l’escursione notturna per cacciare l’aurora boreale: alle basse temperature, la batteria di un cellulare può scaricarsi più rapidamente del solito. Per questioni di sicurezza, occorre necessariamente vestirsi con abbigliamento tecnico e in modo adatto alle condizioni meteo. È importante scegliere un abbigliamento caldo e impermeabile da indossare a strati, in modo da garantire il massimo comfort fino a notte fonda.

