Auto elettriche, il ministro Pichetto: “è anti scientifico e noi seguiamo la scienza, non l’ideologia”

“Quello che stiamo chiedendo è di attenerci alla parte scientifica e non solo a quella ideologica. Se il nostro obiettivo è la decarbonizzazione l’elettrico è il veicolo principale per farlo, ma non l’unico“. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto, a margine di un incontro all’Ascom di Torino. “In Europa – ha spiegato Pichetto – in questo momento c’è un’accelerazione. La posizione dell’Italia sull’automotive è quella emersa anche durante il governo Draghi. Siamo convintissimi che la strada da seguire sia quella dell’elettrico, ma siamo altrettanto convinti che non può una normativa europea obbligare all’elettrico. Ci sono evoluzioni del motore endotermico che permettono di utilizzarlo con carburanti sintetici come dice la Germania, senza dimenticare biocarburanti come dice l’Italia che è l’unico a produrli in questo momento. Italia e Germania sono gli unici a porre i problemi perché sono in una situazione diversa“.

Quanto alle posizioni del vicepresidente della Commissione Europea Frans Timmermans, Pichetto ha osservato che “ha una posizione molto dura e molto netta. Siamo nell’ultimo anno di commissione e c’è un’accelerazione per chiudere alcune partite che sono le sue bandiere“. “Troveremo una soluzione, ma perché la troverà il mercato, le stesse case automobilistiche. Ho parlato con Stellantis. Ci si rende conto che l’idrogeno nei prossimi anni sarà un carburante diretto per i motori endotermici. Il 2035? Non parlo della data anche perché la volontà di questo cambiamento porterà già nel 2027-2028 ad avere chissà quale tipo di motore” ha concluso il ministro.