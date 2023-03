Auto, Salvini: “Italia contraria alle misure Ue su Euro 7 e CO2”

MeteoWeb

”Il governo italiano è fortemente contrario al regolamento su Euro 7. Aggiungo la posizione contraria anche al dossier CO 2 per veicoli leggeri e pesanti, a meno che non rientrino i biocarburanti e i sintetici e-fuel”. Lo ha detto il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini intervenendo alla riunione dei Ministri like-minded dei Trasporti Ue in corso a Strasburgo. Salvini, si legge in una nota, ha anche auspicato “un sempre maggior coinvolgimento dei Ministri dei Trasporti del Vecchio Continente, con l’obiettivo di condividere posizioni comuni a tutela di cittadini, posti di lavoro e aziende”.