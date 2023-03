Auto: Tesla punta a nuovo modello molto più economico

MeteoWeb

In un incontro con gli investitori avvenuto mercoledì 1 marzo, il cosiddetto “investor day”, i vertici di Tesla, la multinazionale di Elon Musk che produce auto elettriche, hanno affermato che, grazie ai miglioramenti in termini di efficienza e costi, l’azienda è sulla buona strada per lanciare un veicolo elettrico molto più economico, attingendo a un nuovo ampio mercato. Sono stati compiuti progressi verso quella che l’azienda ha definito una “piattaforma di nuova generazione” per un veicolo più economico. I dirigenti non hanno voluto dare dettagli su quando sarebbe stato lanciato un nuovo modello o quanto sarebbe costato e le azioni della società sono scese del 5% nel dopoborsa americani.

Lars Moravy, capo dell’ingegneria dei veicoli, ha dichiarato: “ci muoveremo così rapidamente nei prossimi due anni” e ha aggiunto che il nuovo veicolo “di grande volume” sarebbe stato prodotto in una serie di stabilimenti dell’azienda, tra cui una nuova struttura in Messico. Commentando il nuovo stabilimento in Messico, Musk ha dichiarato: “continueremo ad espandere la produzione in tutti i nostri stabilimenti. Non si tratta di spostare la produzione da nessuna parte da nessuna parte, si tratta di espandere la produzione globale totale”.

L’amministratore delegato ha affermato anche che “l’accessibilità economica” è stata il più grande ostacolo all’ingresso in un mercato molto più ampio da parte di Tesla. Prima delle recenti riduzioni dei prezzi per i suoi veicoli elettrici, ha affermato, “non eravamo sicuri di quale fosse l’elasticità sul prezzo della domanda per Tesla”. “Abbiamo scoperto che anche piccole variazioni di prezzo hanno un grande impatto sulla domanda, molto grande“, ha aggiunto.

Tom Zhu, capo delle operazioni di Tesla in Cina, ha affermato che i prezzi più bassi hanno avuto un impatto immediato, con l’azienda che ha aumentato la sua quota di mercato nel Paese. Zhu ha affermato che la società ha seguito un processo in ciascuno dei suoi stabilimenti automobilistici di “interrogazione, eliminazione, semplificazione, accelerazione, automatizzazione”, interrogando ogni fase del suo processo di produzione e tagliando tutto ciò che non era essenziale, prima di capire come accelerare il processo e automatizzarlo.

Un’auto a un prezzo inferiore è vista da molti analisti di Wall Street come essenziale per l’obiettivo di Tesla di vendere 20 milioni di veicoli all’anno entro la fine del decennio, rispetto agli 1,3 milioni venduti nel 2022.