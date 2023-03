Auto, Urso: “l’Ue ha preso atto che l’elettrico non è l’unica soluzione”

MeteoWeb

Via libera da parte degli ambasciatori Ue per il voto finale domani al Consiglio Energia del pacchetto per lo stop alle auto a motori termici dal 2035, dopo l’accordo tra la Commissione e la Germania sugli e-fuels. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso esprime soddisfazione per il fatto che l’Ue abbia riconosciuto che “il motore elettrico non è l’unica soluzione”. “Una cosa è certa, e sembrava sino a poche settimane fa impossibile da raggiungere: il motore endotermico, elemento trainante dell’automotive italiana, è rimasto in pista, accanto a quello elettrico”, ha detto Urso.

“Chi conosce la fabbrica sa quel che significa. Se sarà alimentato solo con il carburante sintetico o anche con il biocombustibile, sarà oggetto di confronto spero sempre più sul piano scientifico, per calibrare gli effettivi vantaggi di ogni tecnologia sull’intero ciclo produttivo“, aggiunge. “In ogni caso è importante che l’Europa abbia preso atto – fa notare Urso – che il motore elettrico non è l’unica soluzione, sono convinto che questa consapevolezza porterà nel tempo alla piena neutralità tecnologica“.