Autostrade, Salvini: “possibile aumento dei limiti di velocità in alcuni tratti”

MeteoWeb

“Sto lavorando al nuovo codice della strada e ragioneremo anche di limiti della velocità sui tratti autostradali, stiamo facendo tutte le valutazioni perché ci sono tratte autostradali ampie dove sul modello tedesco si potrebbe pensare anche di aumentare i limiti di velocità, visto il basso tasso di incidentalità perché purtroppo la stragrande maggioranza dei morti non sono più su autostrada ma sono sulle strade extraurbane, quindi con buonsenso si potrebbero aumentare in alcuni tratti e diminuire in altri, ci stiamo lavorando con i tecnici, la velocità non è una scelta politica”. Lo ha detto Matteo Salvini, Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, a 24 Mattino su Radio 24.