Aviaria: un uomo infettato in Cile, è grave

In Cile un uomo è stato infettato dal virus dell’influenza aviaria H5N1. Le sue condizioni sono stabili ma gravi. Non è al momento nota la fonte del contagio: la conferma è arrivata al Ministero della Salute cileno. Il 53enne, ha spiegato il Ministro della Salute Ximena Aguilera, “ha avuto un grave caso di influenza che ha compromesso le basse vie respiratorie. Come conseguenza dei protocolli che abbiamo in atto in questo momento, per tutti i casi di polmonite grave si cerca l’agente eziologico, che in questo caso era l’influenza. Poiché non è stato possibile classificarlo, è stato inviato all’Istituto di sanità pubblica, dove è stato rilevato che si trattava di un virus H5N1, che è un virus aviario“.

“Al momento non c’è trasmissione da persona a persona di questo tipo di influenza aviaria, quindi il rischio per l’uomo è limitato a quelle persone che sono in contatto con animali malati“, ha precisato Aguilera, che ha ricordato che, oltre agli uccelli, il virus “ha colpito anche mammiferi marini come i leoni marini, che a volte vengono trovati dalle persone sulla spiaggia, sempre più frequentemente in tutto il continente“.