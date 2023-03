Aviaria, UE: “seguiamo sviluppi, pronti coi vaccini in caso di pandemia”

MeteoWeb

“L’influenza aviaria è qualcosa che ovviamente seguiamo molto e in particolare i nostri colleghi dell’Ecdc hanno fatto valutazioni del rischio sull’influenza aviaria. I vaccini esistono. Attualmente nell’Unione sono autorizzati due vaccini contro l’influenza aviaria (Nobilis influenza H5N2 e un altro) che sono stati effettivamente autorizzati e la Commissione ha firmato contratti di riserva per l’acquisto di questi vaccini in caso di pandemia, uno con la società GSK e l’altro con Securus Uk“: è quanto ha affermato questa mattina il portavoce della Commissione europea, Stefan De Keersmaecker. “Dopo la dichiarazione di una pandemia influenzale da parte dell’OMS, le aziende aggiorneranno i loro vaccini per mirare al ceppo virale effettivo che causa la pandemia. Con i colleghi dell’Ecdc questo è qualcosa che è nei nostri radar e che seguiamo molto da vicino,” ha concluso.