Tingono il pelo del barboncino con i colori del Napoli, animalisti li denunciano: “gravissimo maltrattamento”

“Colorare il pelo del cane, anche solo una parte del pelo del cane è un fatto gravissimo che potrebbe portare conseguenze sull’animale che vanno dal prurito, all’irritazione e arrossamento della pelle dei cani. Nei casi più gravi, i cani con predisposizione a soffrire di patologie dermatologiche. In particolare i danni sono provocati prevalentemente sui cani giovani e su quelli albini“. Lo afferma, in una nota, l’AIDAA Associazione Italiana Difesa Animali.

“Ci sono poi implicazioni penali se il cane sottoposto a colorazione appartiene ad altra persona si rischia una denuncia per violazione dell’articolo 639 del codice penale“, proseguono ancora gli animalisti. “Per questo quando abbiamo visto sulla pagina facebook dell’onorevole Francesco Emilio Borrelli abbiamo deciso di presentare un esposto alla procura della repubblica in quanto riteniamo che sussistano nel caso specifico anche gli estremi per il maltrattamento di animali e ci auguriamo che questa pratica pericolosa di tingere il pelo degli animali sia bandita in quanto i rischi sono alti anche in quei prodotti che vengono presentati come non tossici“. Questo il comunicato stampa con cui l’AIDAA Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha annunciato l’invio di un esposto contro le persone che per motivi legati al tifo della propria squadra di calcio hanno colorato il barboncino, filmandolo per poi diffondere il video in rete.