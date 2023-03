Biden e l’aneurisma: “i medici hanno dovuto togliermi la parte superiore della testa per vedere se avevo un cervello”

MeteoWeb

Oggi il Presidente statunitense Joe Biden si è rivolto all’Associazione internazionale dei Vigili del Fuoco armato di battute ma anche di sinceri ringraziamenti per il ruolo che i pompieri hanno avuto nella sua vita. Biden ha detto che i Vigili del Fuoco lo hanno salvato quando ha subito un aneurisma cranico nel 1988 e sono venuti in soccorso quando un fulmine ha provocato un incendio nella sua residenza nel Delaware nel 2004.

“Il corpo di pompieri a casa mi ha salvato la vita“, ha detto Biden, spiegando in dettaglio come la compagnia dei Vigili del Fuoco lo ha traportato dal Delaware durante una tempesta di neve in modo che potesse sottoporsi a un intervento chirurgico per il suo aneurisma. “Hanno dovuto togliermi la parte superiore della testa un paio di volte, per vedere se avevo un cervello”, ha scherzato il Presidente.

Biden ha poi ricordato l’incendio in casa del 2004, che spesso evoca quando si rivolge ai gruppi di Vigili del Fuoco. “Ma indovina un po’, il mio corpo dei Vigili del Fuoco era lì per entrare e salvare mia moglie, tirarla fuori, il gatto e la mia Corvette del ’67”, ha detto, ridendo. “Siete gli unici che corrono nelle fiamme, tutti scappano“, ha riconosciuto Biden, affermando che la professione di un Vigile del Fuoco li “definisce”. “Quello che fate richiede un enorme coraggio”, ha detto Biden al gruppo, riunito a Washington D.C. per la loro conferenza legislativa annuale. “Voglio ringraziare personalmente le vostre famiglie che hanno dovuto aspettare mentre ci tenevate al sicuro”.

Il Presidente ha promesso che farà di tutto per far approvare una legge che tutela la categoria dal rischio di ammalarsi a causa del contatto con sostanze chimiche e tossiche. “Sono determinato – ha aggiunto – a fare in modo che abbiate tutti gli strumenti per proteggere voi, senza che dobbiate ammalarvi, voi e le vostre famiglie”.