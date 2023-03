Visita di Biden in Canada: “torneremo sulla Luna insieme”

MeteoWeb

Venerdì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha pronunciato un appassionato discorso alla Camera dei Comuni in Canada, affermando che il rapporto tra i 2 Paesi non è mai stato così forte, chiedendo legami ancora più stretti per affrontare le sfide dei nostri tempi. Biden ha affermato che canadesi e americani sono “due persone” che “condividono un cuore”, legati non solo dalla geografia e dalla storia, ma anche da valori democratici condivisi.

Nel suo discorso di quasi 40 minuti, Biden ha affermato che, insieme, i 2 Paesi sono una forza inarrestabile in grado di affrontare il cambiamento climatico, l’economia che cambia e un mondo sempre più pericoloso, in cui Paesi autoritari come la Russia sono decisi a sfidare le norme internazionali.

La partnership, ha proseguito il Presidente USA, si estende allo Spazio: 3 americani e un canadese saranno presto diretti sulla Luna come parte del programma Artemis della NASA. “I nostri destini sono intrecciati e sono inseparabili,” ha detto Biden. “Lo dico dal profondo del mio cuore. Non c’è alleato più affidabile, amico più stabile. E oggi vi dico, potrete sempre contare sugli Stati Uniti d’America“. “Scegliamo di tornare sulla Luna insieme, i bambini che guarderanno quel volo impareranno i nomi di quei nuovi pionieri. Saranno loro che ci porteranno nel futuro che speriamo di costruire,” ha sottolineato il presidente degli Stati Uniti parlando della missione Artemis che punta a riportare gli uomini sulla Luna.