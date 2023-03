Aumenta il bilancio delle vittime del terremoto in Afghanistan e Pakistan | FOTO

MeteoWeb

Si aggrava il bilancio del forte terremoto che si è verificato nella regione montuosa dell’Hindu Kush in Afghanistan, avvertito anche in Pakistan, India e molti altri stati vicini. Il bilancio è salito ad almeno 19 morti e oltre 200 feriti. Dieci decessi, tra cui quello di un bambino, sono stati segnalati in Afghanistan. Le altre nove vittime nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, nel nord-ovest del Pakistan. Molte famiglie erano fuori casa per celebrare il capodanno persiano o Nowruz quando il terremoto li ha colti di sorpresa. La scossa di magnitudo 6.5 ha danneggiato edifici e ha innescato frane.

L’area dell’Hindu Kush afghano è zona di elevata attività sismica e una fonte di terremoti nella regione. Un terremoto simile lo scorso giugno, magnitudo 5.9 nelle province orientali di Paktika e Khost, al confine con il Pakistan, ha ucciso oltre mille persone e ne ha ferite circa 1.500, oltre a distruggere centinaia di case. Nel 1998 il Paese ha subito anche uno dei più gravi disastri sismici nel Nord, quando 2 terremoti magnitudo 5.9 e 6 hanno provocato la morte di circa 4mila persone. Pochi mesi dopo, alla fine di maggio, un altro sisma, magnitudo 7 ha colpito nuovamente la zona, uccidendo circa 5mila persone.