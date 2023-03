Bloccato dalla neve, affida il cellulare al drone per lanciare l’SOS

MeteoWeb

Bloccato dalla neve in una zona remota dell’Oregon, nel nord-est degli Stati Uniti, un automobilista non si è perso d’animo e usando con freddezza l’ingegno è riuscito a chiamare i soccorsi, malgrado il cellulare non avesse segnale. Lo ha fatto, dopo aver scritto un messaggio di SOS con la sua posizione, appendendo il telefonino a un piccolo drone che aveva con sé in automobile.

Quest’ultimo, alzandosi in volo, lo ha portato abbastanza in alto perché potesse entrare in comunicazione con l’antenna più vicina e trasmettere così il messaggio. La squadra di soccorso arrivata in suo aiuto ha anche aiutato un altro automobilista rimasto anch’egli bloccato non lontano. L’uomo, di cui non è stata fornita l’identità, si è trovato bloccato dalla neve alta nella Willamette National Forest lungo una strada che non viene mantenuta durante l’inverno: una situazione potenzialmente pericolosa, aggravata dal fatto che nessuno sapeva che fosse lì. La squadra di soccorso inviata dallo sceriffo della contea di Lane ha elogiato l’uomo per come ha usato l’intelligenza.