Bollette: verso nuovo decreto in settimana

MeteoWeb

Il governo, secondo quanto si apprende, sta lavorando a chiudere il decreto con le nuove misure per famiglie e imprese sul fronte delle bollette. Il 31 marzo scadono infatti gli aiuti prorogati con la legge di bilancio. Il decreto è atteso al prossimo Consiglio dei Ministri che dovrebbe riunirsi in settimana.

”Ci sono tavoli in corso in queste ore e di conseguenza ci sarà una valutazione tra i Ministeri coinvolti e Arera per arrivare, man mano, a normalizzare i prezzi delle bollette energetiche anche perché siamo in una condizione diversa rispetto al prezzo del gas, che è la nostra grande fonte di energia”. Lo ha detto il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine di un incontro organizzato a Milano da Assogasliquidi-Federchimica. ”Il passaggio dai 140-150 euro al Megawattora della precedente decisione di prezzo da parte di Arera all’attuale 40-45 avrà comunque delle conseguenze, con una riduzione”, spiega il Ministro. Fermo restando che ”naturalmente il soggetto regolatore è Arera”.