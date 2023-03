Bologna tra le 68 città premiate come “plastic free”

MeteoWeb

“Chiedo a tutti i Sindaci e a Plastic Free Onlus di venire in Parlamento a presentare cosa significa essere un Comune Plastic Free. Il vero premio, infatti, è raccontarsi e raccontare gli sforzi che si compiono concretamente sui territori per un futuro migliore. Da ministro lanciai la challenge ‘plastic free’ e ritengo che ciò non sia soltanto collegato alla questione plastica bensì riguarda una visione ampia della polis, della gestione del bene collettivo”.

“I Sindaci presenti oggi hanno, infatti, aderito ad una visione che va oltre i colori e le appartenenze politiche e che parla direttamente ai cittadini. Accettiamo tutti insieme questa sfida per costruire un mondo a dimensione del Pianeta di cui siamo ospiti: perché dobbiamo sempre ricordare che lui può fare a meno di noi, ma noi non possiamo fare a meno del Pianeta. Per questo, invito tutti i Sindaci alla Sala della Regina della Camera dei Deputati per un appuntamento ufficiale Plastic Free nelle prossime settimane”.

Premiati 68 comuni virtuosi

Lo ha dichiarato l’On. Sergio Costa, vicepresidente della Camera dei Deputati e già ministro dell’Ambiente, intervenuto oggi alla premiazione nazionale dei “Comuni Plastic Free”, in corso a Palazzo Re Enzo a Bologna.

L’evento ha visto premiati con l’ambito riconoscimento a forma di tartaruga ben 68 Comuni, a cui si aggiunge l’ospitante capoluogo emiliano, che hanno superato la valutazione del comitato interno in merito a 5 pilastri.

La lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, gestione dei rifiuti urbani, attività virtuose dell’ente e collaborazione con Plastic Free Onlus, l’associazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica. La manifestazione ha ottenuto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Comune di Bologna.