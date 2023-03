Forti raffiche di vento in Friuli: a Trieste bora fino a 120 km/h

MeteoWeb

Marzo inizia con forti raffiche di vento in Friuli Venezia Giulia. Criticità in particolare nell’area di Trieste dove sono state registrate raffiche di bora fino a 120 km/h, in attenuazione nel pomeriggio. Il Servizio Nue112 sta registrando, da questa mattina, un elevato numero di chiamate per soccorso tecnico, inoltrate ai Vigili del fuoco dei Comandi di Trieste e di Gorizia. Le segnalazioni riguardano danni causati dal vento forte. L’area di provenienza delle chiamate è quella costiera, in particolare la zona Isontina e Trieste. Nel capoluogo regionale è stata segnalata la caduta di alberi, anche lungo le strade e sul tetto di un’abitazione. Danneggiate anche alcune vetture.

