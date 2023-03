Bora a Trieste, traffici mercantili rallentati

MeteoWeb

“A seguito della forte bora di questi ultimi giorni gli ormeggi in banchina hanno subito inevitabilmente dei ritardi rispetto agli arrivi programmati. Infatti oggi nella rada dei porti di Trieste e Monfalcone vi sono numerose navi in attesa dell’autorizzazione all’ingresso per poter svolgere le previste operazioni commerciali. Non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno, il traffico riprenderà regolarmente“: è quanto ha reso noto la Guardia Costiera – Capitaneria di Porto di Trieste. “La Guardia Costiera vigila al fine di garantire che le attività ed i traffici vengano svolti nella massima sicurezza“.

