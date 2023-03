I britannici pagano milioni di sterline per spegnere le turbine eoliche

MeteoWeb

I consumatori del Regno Unito stanno pagando centinaia di milioni di sterline per spegnere le turbine eoliche perché la rete non è in grado di gestire la quantità di elettricità che producono nei giorni più ventosi. I cavi che trasferiscono l’energia da nord a sud non sono in grado di gestire in modo sicuro la quantità di energia generata dalle turbine in alcuni giorni. L’anno scorso la National Grid ha pagato 215 milioni di sterline per spegnerle, un costo che alla fine finisce sulle bollette dei cittadini.

L’ente regolatore dell’energia Ofgem ha dichiarato a Sky News che ciò è dovuto al fatto che la rete non è “ancora adatta allo scopo” per la transizione del Paese verso un sistema energetico pulito entro il 2035.

I costi di vincolo non sono limitati all’energia eolica pulita e a basso costo.

Per bilanciare il sistema, la National Grid paga anche i generatori di combustibili fossili per aumentare e diminuire la produzione quando necessario. Ma l’attenzione si concentra in particolare sull’impatto dei crescenti livelli di generazione variabile da fonti rinnovabili e su come gestirli al meglio.

Turbine eoliche: un rischio enorme e uno spreco

Ana Musat, direttrice delle politiche del gruppo RenewableUK, ha dichiarato a Sky News che i suoi membri chiedono da anni l’aggiornamento della rete. Ora teme che la mancanza di capacità di trasmissione possa mettere a repentaglio la promessa del governo di decarbonizzare la produzione di energia elettrica entro il 2035 e di arrivare a zero emissioni di carbonio entro il 2050.

Ha dichiarato: “È un rischio enorme. Stiamo sprecando energia invece di esportarla o di utilizzarla, e si tratta di energia a basso costo che stiamo sprecando. E direi anche che come segnale di investimento non è il massimo. Se si pensa a uno sviluppatore che vuole costruire parchi eolici nel Regno Unito, sa che non è facile collegarsi al sistema di trasmissione, sa che non c’è abbastanza capacità. Quindi è una barriera non finanziaria davvero enorme che stiamo vedendo ed è un grande deterrente”.

Il Dipartimento dell’Energia riconosce il problema

Di recente hanno presentato piani congiunti per “revisionare” le reti di trasmissione sottomarine e terrestri per collegare alla rete fino a 50GW di eolico offshore entro il 2030, compresi due nuovi cavi sottomarini tra Scozia e Inghilterra che sono già stati approvati.

Ma in una dichiarazione a Sky News un portavoce dell’Ofgem ha ammesso che la rete non è ancora “adatta allo scopo”. Hanno detto: “I consumatori non devono pagare il prezzo di eventuali ritardi sulla rete zero. Le nostre reti di trasmissione e distribuzione non sono ancora adatte a fornire elettricità sicura, conveniente e più pulita in ogni parte del Paese. È per questo che stiamo investendo e revisionando le reti elettriche in modo da raggiungere l’energia a zero emissioni al costo più basso per i consumatori. Stiamo accelerando le riforme di pianificazione e le approvazioni normative per aumentare rapidamente la capacità della rete.”

“Stiamo raddoppiando gli investimenti entro il 2028 per espandere le reti locali in modo da gestire milioni di nuovi veicoli elettrici e pompe di calore, oltre a migliorare la sicurezza energetica aumentando lo stoccaggio dell’elettricità, eliminando la congestione della rete e rafforzando i collegamenti con gli altri Paesi”.

Progetto di rete olistico

L’ESO di National Grid ha presentato piani per un Progetto di rete olistico da 50 miliardi di sterline che consentirebbe di collegare più energia eolica alla rete entro il 2030. Ma deve anche gestire la congestione della rete utilizzando l’infrastruttura esistente e sta già lavorando a programmi per ridurre i costi del collo di bottiglia della trasmissione tra Scozia e Inghilterra. In una dichiarazione hanno detto a Sky News: “In qualità di operatore del sistema elettrico della Gran Bretagna, gestiamo il sistema nel modo più conveniente per i consumatori, mantenendo i costi di capitale il più bassi possibile”.

“Come molti operatori di sistema in tutto il mondo, effettuiamo pagamenti per vincoli quando è più economico ridurre temporaneamente la produzione eolica, ad esempio, piuttosto che costruire nuove costose infrastrutture. Analizziamo costantemente i costi dei vincoli rispetto alla costruzione di nuovi asset e lavoriamo con l’industria per ridurre l’impatto dei vincoli di rete e costruire un sistema più verde”.

Il Dipartimento per l’Energia e la Rete Zero sta anche aumentando i finanziamenti e incoraggiando gli investimenti privati nell’accumulo di batterie su scala di rete e nello sviluppo della produzione di idrogeno verde utilizzando l’energia rinnovabile in eccesso, oltre a fornire più energia nucleare per aiutare a compensare la variabilità dell’energia rinnovabile.