Milioni di bruchi si sono riversati in Turchia dopo il terremoto

L’infestazione di bruchi è iniziata in Turchia dopo il terremoto. Gli agricoltori locali stanno lanciando l’allarme, con intere colonie di questi parassiti che coprono i loro campi. Gli abitanti dei villaggi sono preoccupati per i loro raccolti: gli sciami di insetti stanno rapidamente sradicando le colture. Anche gli animali possono rimanere senza cibo.

Anche le colture foraggere non vengono risparmiate dalle larve. Gli esperti parlano già di un aumento del prezzo di frutta e verdura. Le autorità consigliano agli agricoltori di usare i pesticidi, ma gli agronomi dicono che i parassiti non sono diminuiti. L’aumento del numero del parassita, così come il suo successivo incremento numerico, dipende direttamente dalle condizioni meteorologiche.

Bruchi seria minaccia per le colture

Gli esperti raccomandano non solo di sorvegliare i terreni agricoli nei luoghi in cui il parassita si concentra, ma anche di effettuare trattamenti adeguati contro il parassita. Il responsabile di un insediamento nel distretto di Idil ha dichiarato di non aver visto nulla di simile finora e ha esortato gli scienziati a trovare una misura efficace di controllo dei bruchi. Ha detto che il parassita non solo rappresenta una seria minaccia per le colture, ma ha già causato gravi danni agli edifici privati.

I bruchi di pino sono stati trovati a seguito di una ricerca sul campo nelle regioni di Cizre e Idil della provincia di Sirnak. Circa il 95% di questi bruchi è stato trovato ai bordi delle strade, negli insediamenti e nei deserti, e il 5% negli appezzamenti di terreno intorno ai terreni agricoli coltivati.